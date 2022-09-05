Москва, , 14:14 — REGNUM Мировую экономику ожидает глобальная перестройка модели мировой торговли, и место ВТО в этой конструкции будет уменьшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Флаг ВТО (сс) World Trade Organization

«Скорее всего, в ближайшие годы ВТО как организация сохранится, и даже Россия из неё не выйдет, только если нас исключат, как из G8, — сказал Хачатурян. — Что касается статуса ВТО как координатора и площадки для выработки единых правил мировой торговли, равных для всех ее участников, то, скорее всего, она будет постепенно утрачивать его. Китай, Россия, Индия и другие страны Азии, Африки, Латинской, Центральной и Южной Америки будут всё больше заинтересованы в создании альтернативных инструментов многостороннего регулирования внешней торговли, координации взаимных действий в экономической сфере. Очевидно, что нас ожидает глобальная перестройка модели мировой торговли, и место ВТО в этой конструкции будет уменьшаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что РФ не сможет с помощью ВТО повлиять на санкционную политику США и Европейского союза.

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