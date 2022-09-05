Чебоксары, 5 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В чувашской столице ярмарка «Дары осени» откроется 10 сентября и будет работать почти месяц. Местом проведения станут четыре площадки, а власти обещают бесплатные места для аграриев и бесплатную доставку продукции «по доступным ценам» пенсионерам, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Наталия Николаева ИА REGNUM Перец. Урожай в теплице

В мэрии отмечают, что ярмарка «Дары осени» будет работать по выходным дням с 10 сентября по 2 октября. Для торговли сельхозпродукцией определены четыре места проведения: торговый комплекс «Николаевский», площадка перед торговыми комплексами «Северный» и «Шупашкар», фермерские ряды по улице Эльгера.

Чиновники уточняют, что торговые места для продавцов предоставляются бесплатно. В фермерском ассортименте будут фрукты, овощи, мёд, саженцы, молочная продукция и крупы. Ранее власти отмечали, на прилавки также выставят рыба, мясо, консервированная продукция, выпечка, яйца, удобрения.

«Жители столицы смогут приобрести качественную сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам», — сообщали в мэрии.

Добровольцы помогут бесплатно доставить продукты на дом пенсионерам и льготным категориям.

Как сообщало ИА REGNUM , 31 августа в Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи, ущерб предварительно оценили в 67 млн рублей. По данным минсельхоза, произошла частичная гибель урожая на площадях, занятых картофелем и овощами.