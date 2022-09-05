Бишкек, 5 сентября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. На основе ШОС и ОДКБ рано или поздно возникнет новый военно-политический блок в противовес НАТО. Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов, пишет телеграм-канал «Сегодня. kz».

Pixabay.com Шахматы

По его словам, события последних лет — пандемия COVID-19, бегство армии США из Афганистана, накалившаяся ситуация вокруг Тайваня и специальная военная операция России свидетельствуют о начале полного и бесповоротного демонтажа существующего миропорядка.

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Собеседник считает, что период глобального доминирования США неотвратимо заканчивается и мир вновь становится многополярным.

Эксперт отметил, что мировое сообщество «убеждается в том, что США и его сателлиты используют киевский режим, а также людские ресурсы и территорию бывшей УССР в противостоянии с Россией в попытке сохранить существующий, выгодный только им, миропорядок».

При этом, как подчёркивает ветеран киргизских спецслужб, коллективный Запад при ведении прокси-войны против России не гнушается никакими методами.

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Так, США и их вассалы «предоставляют разведданные, поставляет оружие и наёмников киевскому режиму, применяют широкомасштабное санкционное давление, предпринимают попытки изоляции и дискредитации России на международных площадках и в подконтрольных СМИ, разжигают русофобию и пытаются расчеловечить образ России и русских».

«Уверен, что к осмыслению этих тектонических изменений планетарного масштаба мировое сообщество постепенно, шаг за шагом, движется», — заключил Таалайбек Джумадылов.

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