Великий Новгород, 5 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Отопительный сезон для жителей Великого Новгорода начнётся уже 7 сентября. Об этом 5 сентября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил исполняющий полномочия мэра, заместитель главы администрации Великого Новгорода Владимир Еремин.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Еремин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Он отметил, что сначала тепло поступит в детские сады, школы, больницы и жилой фонд, который находится в одной отопительной схеме с ними.

«Процесс полного запуска отопительной системы и подачи тепла в многоквартирные дома, социальные объекты и другие учреждения займет около двух недель», — заявил Еремин.

Отметим, что в прошлом году отопление в городе дали 20 сентября. В этом году перенос сроков начала отопительного сезона связан с резко наступившими заморозками.