Стокгольм, 5 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Похоже, что с ростом электоральной поддержки Шведские демократы готовы не только выдвигать новые требования к Умеренным, возглавляющим правый блок, но и вообще выселить их из некоторых помещений риксдага Швеции. Об этом 6 сентября сообщил телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Напомним, что сегодня многочисленные опросы свидетельствуют о том, что Шведские демократы опережают Умеренных и становятся второй крупнейшей партией Швеции. Их лидер Йимми Окессон открыто говорит, что цель — попасть в правительство. Однако партия уже сейчас намерена выбивать себе более подходящие помещения в здании парламента — в соответствии с количеством мандатов, которые они получат после 11 сентября.

«Когда у нас будут на руках результаты выборов, мы собираемся претендовать на то, что, как считают избиратели, у нас должно быть. Это также касается того, какие помещения в коридорах власти в риксдаге, нам должны быть отданы», — заявил лидер фракции Шведских демократов в риксдаге в интервью SVT.

Как пишут журналисты, Шведские демократы положили глаз на Зал заседаний однопалатного риксдага.