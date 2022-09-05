Энергодар, Бывш. УССР, , 14:20 — REGNUM Киевские силовики готовят дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС, об этом глава администрации Энергодара Александр Волга заявил в эфире телеканала «Россия 24».

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции», — сказал Волга.

Он отметил, что ВСУ сейчас не наносят удары по району АЭС из крупнокалиберной артиллерии. Система ПВО сбивает запущенные ВСУ беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ работает только шестой энергоблок. При этом энергия со станции поступает и на территории б. УССР, подконтрольные Киеву.

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