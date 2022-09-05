Казань, , 14:44 — REGNUM В Татарии на работников паромной переправы пожаловалась жительница Казани, которую с ребенком-инвалидом не пропустили без очереди. Соблюдением прав маломобильных групп граждан на доступность объектов заинтересовались сотрудники транспортной прокуратуры РТ.

Прокурор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел на паромной переправе через реку Волгу в селе Верхний Услон в Татарии. По предварительным данным, работники паромной переправы отказались пропустить женщину с ребенком-инвалидом без очереди на паром. При этом обращения в транспортную прокуратуру по данному поводу не поступали.

Организована проверка.

ИА REGNUM напоминает, в Альметьевске 92-летний мужчина несколько месяцев не может добиться оформления инвалидности и получить положенные льготы. Медицинские работники не оказывают ему должного содействия.

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