Казань, 5 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Татарии на работников паромной переправы пожаловалась жительница Казани, которую с ребенком-инвалидом не пропустили без очереди. Соблюдением прав маломобильных групп граждан на доступность объектов заинтересовались сотрудники транспортной прокуратуры РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокурор

Инцидент произошел на паромной переправе через реку Волгу в селе Верхний Услон в Татарии. По предварительным данным, работники паромной переправы отказались пропустить женщину с ребенком-инвалидом без очереди на паром. При этом обращения в транспортную прокуратуру по данному поводу не поступали.

Организована проверка.

ИА REGNUM напоминает, в Альметьевске 92-летний мужчина несколько месяцев не может добиться оформления инвалидности и получить положенные льготы. Медицинские работники не оказывают ему должного содействия.

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