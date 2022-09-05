Москва, , 14:12 — REGNUM У России нет реальных рычагов для того, чтобы с помощью институтов ВТО повлиять на санкционную политику США и Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«К сожалению, реальных рычагов для того, чтобы повлиять на санкционную политику США и ЕС, которая очевидно нарушает основополагающие принципы ВТО, у России нет. Обращение в суд ВТО с иском к ЕС, скорее всего, не принесет сколько-нибудь значимых результатов, — сказал Хачатурян. — Очевидно, что санкции против России — это ситуация на многие десятилетия вперёд, и единственным вариантом их снятия может быть только осознание коллективным Западом губительности санкций для его экономик, но следует понять и принять тот факт, что такое осознание в умы западного политического истеблишмента в обозримой перспективе не придёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хачатурян заявил, что нормы ВТО, как и большинство норм и правил, генерируемых ЕС и США в мировой политике, работают только на поддержание гегемонии коллективного Запада.

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