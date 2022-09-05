Москва, , 14:11 — REGNUM Недавно появились слухи, что якобы некоторые страны Европы могут отказаться от евро и вообще выйти из ЕС на фоне энергетического кризиса и политической нестабильности. Однако никаких намеков, заявлений и сообщений об отказе от евро в этих странах не было, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Евро (сс) Huhu Uet

«Действительно, цены на газ бьют рекорды, а в той же Италии продолжается политический кризис после развала коалиции. Однако никаких намеков, заявлений и сообщений об отказе от евро в этих странах не было.

Да, существуют некоторые более радикальные партии, которые составляют абсолютное меньшинство в парламентах и не пользуются широкой поддержкой, которые иногда говорят довольно резкие вещи для поднятия цитируемости в местных СМИ, но относиться к ним серьезно, пожалуй, не стоит.

Несколько лет назад, во время очередного итальянского кризиса, ходили слухи о том, что для стабилизации экономики Италии как вариант можно было бы рассмотреть возвращение лиры как национальной валюты.

Однако все это осталось слухами и распространялось в основном через «желтые» СМИ. Не секрет что вышеперечисленные страны стали во многом именем нарицательным, когда дело доходит до экономической стабильности, и их объединяют в PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain), что по самому названию уже пренебрежительно.

Однако все же Италия остается третьей экономикой ЕС, и входит в «Большую семерку», отказ от евро нанёс бы существенный урон всей еврозоне, да и для самой Италии сейчас такой вопрос не стоит, так как экономически страна вполне стабильна.

Что касается других стран, то Греция после кризиса 2015 года вряд ли сможет перейти на свою валюту, так как сильно зависит от дотаций со стороны ЕС, а по Испании и Португалии текущий кризис ударил слабее, чем пандемия коронавируса, которая обрушила ВВП Испании на 11%. Поэтому почему именно сейчас они должны «задуматься об отказе от евро», пережив довольно серьезный кризис, не очень ясно.

Евро все же зарекомендовала себя как устойчивая и надежная валюта. Это вторая валюта после доллара в мировых резервах и транзакциях на валютном рынке, составляя более 5% и около 1,5% соответственно.

Отказ от евро может привести к заметным монетарным проблемам в странах, а также усложнит торговлю внутри союза, что критично для стран ЕС. К примеру, Британия после Брекзита до сих пор страдает от нарушения логистических цепочек и проблемами с рабочей силой, а экономика Соединенного Королевства куда сильнее той же Испании или Греции. В целом отказ не выгоден ни ЕС, ни странам, в него входящим.

Евро, конечно же, оказался под серьезнейшим давлением на фоне энергетической войны, но вряд ли это приведет к краху Евросоюза и его валюты. Любые конфликты заканчиваются, а Европа все еще крупный игрок как в политическом, так и в экономическом плане и недооценивать влияние Старого Света просто глупо.

После завершения кризиса евро вполне имеет шанс на укрепление и дальнейший рост. Тем более странно рассуждать о том, что валюта плоха, потому что слабая. У всего есть свои преимущества и недостатки.

Так что говорить о каком-либо уходе от евро, и невыносимо-разрушительных последствиях текущего кризиса для Европы пока еще невероятно рано, и это явный популизм», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для ряда стран — участниц Европейского союза при ухудшении экономической ситуации может оказаться выгодным отказ от евро и возврат к национальной валюте, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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