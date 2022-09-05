Таллин, 5 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Эстонская металлообрабатывающая промышленность испытывает серьезные экономические трудности, и если в ближайшие несколько месяцев рыночная ситуация не улучшится, предприятиям отрасли придется сокращать персонал и массово закрываться. Об этом сообщило местное бизнес-издание «Деловые ведомости».

Kenneth C. Upsall Латвия

Как отметил член правления компании Radius Machining OU Вельо Коннимойс, кризис в металлообрабатывающей промышленности обусловлен двумя основными факторами: нестабильными ценами на сырье и удорожанием электроэнергии.

До сих пор руководители предприятий металлообрабатывающей отрасли старались обходиться без крупных увольнений, отмечает Коннимойс: «Дай Бог, волны сокращений удастся избежать. Мы прибегнем к этому лишь в самом крайнем случае».

Однако, если рыночная ситуация в ближайшие месяцы не улучшится, у многих предприятий отрасли просто не останется иного выбора, как начать сокращения персонала и закрываться, сообщил изданию глава профсоюза машиностроителей Рауль Кютт.