Донецк, 5 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые киевские формирования несколько раз обстреляли населённый пункт Зайцево и Кировский район Донецка. Об этом 5 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрелы Зайцево со стороны бандеровцев были зафиксированы в 13:10 (совпадает с мск) и 13:20, и во время них по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм и четыре мины калибра 120 мм.

Также указывается, что в 13:50 ВСУ выпустили ещё пять снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 55 военнослужащих ВСУ были уничтожены за минувшие сутки в результате наступления сил Луганской Народной Республики.