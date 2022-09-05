Стокгольм, , 14:12 — REGNUM В ночь на 5 сентября, за считанные дни до выборов в риксдаг Швеции, лидер Зеленых Пер Болунд появился в студии телеканала SVT, чтобы представить свое видение страны на ближайший созыв парламента. Как в последствии отметил политический обозреватель SVT Матс Кнутсон, главный профильный вопрос партии — энергетика — стал самым острым для Болунда.

Матс Кнутсон, журналист агенства SVT Цитата из видео на svtplay.se

«Пер Болунд вообще не захотел признавать тот факт, что есть связь между выведенными из эксплуатации атомными энергетическими реакторами и высокими ценами на электроэнергию, которые мы наблюдаем сегодня», — начал препарировать выступление политика Кнутсон.

По словам журналиста, энергетический вопрос является наиболее важным с политической точки зрения для Швеции сегодня как никогда. Более того, продолжил Кнутсон, по вопросу формирования правительства Болунд также внес некую напряженность.

«Месседж Пера Болунда заключается в том, что Зеленые проголосуют только за тот кабинет министров, в котором они сами сидят. Аналогичный посыл мы уже слышали от Левых», — отметил журналист.

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