SVT: самыми острыми для лидера Зеленых в Швеции стали вопросы по энергетике
Стокгольм, 5 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В ночь на 5 сентября, за считанные дни до выборов в риксдаг Швеции, лидер Зеленых Пер Болунд появился в студии телеканала SVT, чтобы представить свое видение страны на ближайший созыв парламента. Как в последствии отметил политический обозреватель SVTМатс Кнутсон, главный профильный вопрос партии — энергетика — стал самым острым для Болунда.
«Пер Болунд вообще не захотел признавать тот факт, что есть связь между выведенными из эксплуатации атомными энергетическими реакторами и высокими ценами на электроэнергию, которые мы наблюдаем сегодня», — начал препарировать выступление политика Кнутсон.
По словам журналиста, энергетический вопрос является наиболее важным с политической точки зрения для Швеции сегодня как никогда. Более того, продолжил Кнутсон, по вопросу формирования правительства Болунд также внес некую напряженность.
«Месседж Пера Болунда заключается в том, что Зеленые проголосуют только за тот кабинет министров, в котором они сами сидят. Аналогичный посыл мы уже слышали от Левых», — отметил журналист.