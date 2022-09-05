Ярославль, 5 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославле власти задумались о расширении Юго-Западной окружной дороги. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebbok Отремонтированная по БКД Юго-Западная окружная дорога

Аукцион на обследование и оценку технического состояния участка дороги объявила «Ярдорслужба». В ходе экспертизы предлагается определить возможность устроить четыре полосы для движения транспорта. Длина участка — 1 километр и 486 метров от перекрёстка с дорогой на Углич до Суринского.

При этом сейчас проектировщик предложил вариант организации четырёх полос на этом отрезке трассы. Пока что проект находится на рассмотрении в областном департамента дорожного хозяйства.