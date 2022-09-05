Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, возможно, готовятся использовать новые финансовые технологии, чтобы обойти усилия Запада по искоренению ими онлайн-сбора средств и обмена сообщениями. Об этом со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников разведки США сообщает газета The Wall Street Journal.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, об этом свидетельствует тот факт, что в августе неизвестный сторонник ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал NFT и разместил их как минимум на одной торгующей такими изображениями онлайн-платформе. Эксперты отмечают, что вероятно он был создан в качестве эксперимента, чтобы проверить возможность новой стратегии ведения пропагандистской деятельности группировки и сбора средств. Опубликованный токен представляет собой изображение заявления ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о нападении на представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Регулирующие органы и специалисты, отвечающие за национальную безопасность, выразили обеспокоенность по поводу потенциальной возможности использования террористами новых финансовых технологий и рынков, включая NFT, отмечается в статье.

«Это был лишь вопрос времени», — считает бывший аналитик ЦРУ Яйя Фанузи.

Проблема заключается в том, что «никто ничего не может сделать, чтобы уничтожить NFT», указал бывший аналитик разведки, специализирующийся на блокчейн-валютах, Марио Косби.

Напомним, NFT — это аббревиатура от non-fungible token, что переводится с английского как «невзаимозаменяемый токен». Это уникальный цифровой объект, который олицетворяет нечто, имеющее ценность. На сегодняшний день в российском законодательстве нет понятия «NFT» и нет определения.