Вашингтон, 5 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, возможно, готовятся использовать новые финансовые технологии, чтобы обойти усилия Запада по искоренению ими онлайн-сбора средств и обмена сообщениями. Об этом со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников разведки США сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

По их словам, об этом свидетельствует тот факт, что в августе неизвестный сторонник ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал NFT и разместил их как минимум на одной торгующей такими изображениями онлайн-платформе. Эксперты отмечают, что вероятно он был создан в качестве эксперимента, чтобы проверить возможность новой стратегии ведения пропагандистской деятельности группировки и сбора средств. Опубликованный токен представляет собой изображение заявления ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о нападении на представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Регулирующие органы и специалисты, отвечающие за национальную безопасность, выразили обеспокоенность по поводу потенциальной возможности использования террористами новых финансовых технологий и рынков, включая NFT, отмечается в статье.

«Это был лишь вопрос времени», — считает бывший аналитик ЦРУ Яйя Фанузи.

Проблема заключается в том, что «никто ничего не может сделать, чтобы уничтожить NFT», указал бывший аналитик разведки, специализирующийся на блокчейн-валютах, Марио Косби.

Напомним, NFT — это аббревиатура от non-fungible token, что переводится с английского как «невзаимозаменяемый токен». Это уникальный цифровой объект, который олицетворяет нечто, имеющее ценность. На сегодняшний день в российском законодательстве нет понятия «NFT» и нет определения.