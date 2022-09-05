Москва, , 14:09 — REGNUM Европейский союз (ЕС) должен прекратить существование в своей сегодняшней форме. Об этом 5 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Время пришло. Мы не должны стоять на обочине этих процессов. Евросоюз должен быть демонтирован, отправлен на свалку истории», — сказал Коротченко.

По его мнению, вместо членства в Евросоюзе, входящие в него страны должны выбрать путь суверенитета и независимости, отказавшись действовать по указке евробюрократов.

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