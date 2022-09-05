Стокгольм, , 14:09 — REGNUM С учетом того, что до выборов в Швеции осталось всего шесть дней, вопрос о власти все еще находится в рамках спора между двумя правительственными альтернативами: левой во главе с Социал-демократами и правой под руководством Умеренных. С обеих сторон ощутима нервозность, и среди Умеренных она касается не только вопроса о завоевании власти. У них также есть опасение, что партию оттеснят Шведские демократы, о чем уже сейчас свидетельствуют многочисленные соцопросы. Об этом 5 сентября сообщил телеканал SVT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

После выборов 1979 года Умеренные всегда были второй по величине партией Швеции, но теперь это может измениться. В нескольких опросах разница между ними и опережающими их Шведскими демократами составляет целых четыре процентных пункта. Обратим внимание: четыре процентных пункта, то есть то, что гарантировано статистической погрешностью в 1%.

С тех пор, как предвыборная кампания началась всерьез, социологи из Novus каждый день публикуют новые опросы, которые показывают, что Шведские демократы теперь являются второй по величине партией Швеции в общественном мнении.

Могут ли Умеренные сохранить титул крупнейшей традиционной правой консервативной партии?

«Всякое может случиться, и всякое может случиться каждый день», — ответил в разговоре с телеканалом генеральный директор Novus Торбьерн Шёстрём.

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