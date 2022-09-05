Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с участниками Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», где он пообещал доработать правовую и нормативную базу для проведения уборки на территории Арктики. Встреча состоялась сегодня, 5 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я вижу, здесь нужна хорошая проработка всей правовой базы. И нормативную эту базу, безусловно, нужно самым серьезным и таким профессиональным образом доработать. И мы это сделаем в ближайшее время. Обязательно это сделаем <…> И то, что сейчас тысячи тонн оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует», — заявил Владимир Путин.

РанееИА REGNUM сообщало, что военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) приступили к выполнению работ по очистке от металлолома территорий на острове Врангеля.

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