Джакарта, , 14:07 — REGNUM Главы Индонезии и Филиппин обсудили усилия по укреплению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и реализации перспектив АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Kompas.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы также обсудили региональное сотрудничество, способы укрепления АСЕАН и реализацию перспективы АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона. Я подчеркиваю важность укрепления центральной роли и единства АСЕАН», — заявил президент Индонезии.

Глава индонезийского государства хочет, чтобы АСЕАН продолжала оставаться локомотивом региональной стабильности, мира и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что на двусторонней встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим стороны согласились поощрять значительное увеличение объема торговли.

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