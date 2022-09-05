Пермь, , 14:04 — REGNUM В Пермском крае резидентов особой экономической зоны предлагается освободить от части налогов и установить пониженные налоговые ставки, сообщили 5 сентября в пресс-службе Заксобрания региона.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Законопроект предполагает пониженную налоговую ставку для резидентов в течение десяти лет. В частности, в первую пятилетку резидентов освободят от налога на прибыль, а в течение второй пятилетки налоговая ставка составит — 5%, а далее — 13,5%. Право на налоговую ставку будет возникать после получения организацией первой прибыли от деятельности на территории особой экономической зоны.

В документе содержится инициатива об освобождении резидентов особой экономической зоны от уплаты налога в отношении грузовых и самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. Данная льгота также будет предоставляться в течение десяти лет после регистрации резидентом особой экономической зоны данного транспортного средства. Законопроект о налоговых льготах местные законодатели рассмотрят в сентябре.

Стоит отметить, особая экономическая зона в Пермском крае появилась в июне 2022 года. Она располагается рядом с крупным Осенцовским промышленным узлом и стала основой формирования развитого промышленного кластера в крае. Основной специализацией экономической зоны заявлено развитие химии и нефтехимии, машиностроения, в том числе сельскохозяйственного производства промышленного оборудования, металлообработки, IT-отрасли.