Красноярск, , 14:04 — REGNUM Площадь Революции в Красноярске начали готовить к строительству метро, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в мэрии города.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалисты МАУ «Красгорпарк» (оператор по обслуживанию ключевых парковых пространств Красноярска) начали разбирать на площади круговую перголу с качелями. Лавочки, малые архитектурные формы, урны готовят к последующей установке в других общественных пространствах. Также стартовала работа по пересадке кустарников и многолетних растений.

Работы планируют провести в три этапа, уточнил руководитель «Красгорпарка» Сергей Ганжин. Первый этап — это демонтаж малых архитектурных форм и пересадка насаждений. Крупномерные деревья при этом будут стараться сохранить на прежнем месте. Второй этап — разбор конструкций детской площадки. Третий – установка элементов благоустройства в других пространствах.

«В основной массе они будут перемещены в сквере Космонавтов. Рассчитываем провести все необходимые мероприятия до конца октября», — отметил Ганжин.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году и неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Строительство окончательно законсервировали в 2013 году.

Читайте также: «Лапша на ушах! Сказка!» — соцсети о будущем «гибридном» метро Красноярска

Позже власти Красноярского края начали вновь продвигать тему строительства красноярской подземки. В августе 2022 года стало известно, что метро в столице края построит группа компаний «Моспроект-3».

10 августа текущего года в краевом правительстве подписали контракты на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Начало работ запланировано уже на текущий год. Ввод объекта намечен на 2026 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэра назначили ответственным за строительство метро в Красноярске