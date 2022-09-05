Стокгольм, 5 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В ночь на 5 сентября очередь появиться в студии телеканала SVT и предстать перед двумя «жесткими» ведущими с не менее острыми вопросами дошла до лидера Зеленых Пера Болунда. В частности, за неделю до выборов в риксдаг Швеции политик заявил, что хочет, чтобы его партия вошла в состав правительства вместе с Социал-демократами, Центристами и Левыми.

Mp.se Пер Болунд

«Мы можем сотрудничать с Левыми, и теперь мы доказали, что можем сотрудничать и с Центристами тоже. Примерно такой же состав кабинета министров уже сегодня есть в Финляндии. Если там это возможно, то это возможно и у нас в стране», — сказал Пер Болунд.

«Но эти партии этого не хотят?» — тут же прерывают его.

«Послушайте, я вам говорю то, какое решение предлагают Зеленые … Я исхожу из того, что эти партии разделяют общую ценностную базу», — парировал Болунд.