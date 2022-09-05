Стокгольм, , 14:04 — REGNUM Правительство Швеции хочет, чтобы государственные органы власти реализовали энергосберегающие меры, чтобы снизить потребление электроэнергии. Об этом заявила в разговоре с журналистами премьер-министр страны Магдалена Андерссон, пишет газета Aftonbladet.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон U.S. Department of State

«Когда мы сократим потребление электроэнергии, цены также могут упасть», — сказала она.

В частности, Андерссон отметила, что правительство Швеции под ее руководством предлагает 200 государственным учреждениям принять меры по энергосбережению и ежемесячно отчитываться об этом перед Агентством по энергетике о своем потреблении электроэнергии.

Это может, например, включать замену источников освещения на более энергосберегающие или более эффективное управление освещением и вентиляцией, чтобы ночью не потреблялась ненужная электроэнергия.

«Многие домохозяйства уже прилагают большие усилия как для сокращения платежек за свет, так и для сокращения потребления», — подчеркнула Андерссон, добавив, что эти меры дадут эффект уже в течение предстоящей зимы.

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