Стокгольм, 5 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Высокая цена на электроэнергию делает покупку и установку солнечных батарей неожиданно выгодной сделкой в Швеции. Но большой интерес означает, что сейчас время ожидания доставки солнечных батарей составляет до года. Об этом 5 сентября сообщил телеканал SVT.

Gray Watson Дом с солнечными батареями

В то время, как многие потребители электроэнергии терпят существенные финансовые издержки из-за огромных платежек, есть и другие, которые довольны рекордными ценами. Мелкие производители солнечной электроэнергии продают излишки электроэнергии в солнечные дни на рынок электроэнергии по ценам, которые сегодня во много раз превышают цены, когда солнечные батареи были установлены на их участках. Это означает, что затраты окупаются быстрее.

Поставщик солнечных батарей Svea solar сделал расчет для SVT. Как оказалось, период самоокупаемости для домохозяйств сократился примерно с 7,5 лет до 2,5 лет. Однако дорога ложка к обеду — те шведы, которые хотят стать производителями солнечной энергии и продавать излишек должны стать в длинную очередь на поставку элементов для солнечных батарей.