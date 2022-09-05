Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:58 — REGNUM На «Усольехимпроме» заложили первый камень экотехнопарка «Восток», сообщает 5 сентября правительство Иркутской области.

На «Усольехимпроме» заложили первый камень Правительство Иркутской области

Поясняется при этом, что установка первого камня и закладка капсулы символизируют начало работ по созданию экотехнопарка. Построить его должны до конца 2024 года. Специализация объекта — обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов. Продуктами переработки станут ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов.

«Во исполнение поручений президента России мы продолжаем работу по ликвидации экологического вреда, накопленного в результате деятельности «Усольехимпрома». Мы благодарны коллективу ФЭО, который трудится на промплощадке, приводит ее в безопасное состояние. Сегодня здесь начинается строительство экотехнопарка «Восток» по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Всего на территории России будет построено 7 экотехнопарков — в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике, в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сравнила «Усольехимпром» с экологическим Чернобылем и назвала самым ярким примером безобразного поведения собственника. Рекультивация последствий работы предприятия, ведущего свою историю с 1936 года, потребует миллиарды бюджетных рублей.

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