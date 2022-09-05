Ульяновск, , 13:58 — REGNUM В День города в Ульяновске пройдёт межрегиональный фестиваль колокольного искусства имени святого благоверного князя Александра Невского. Его участниками станут звонари из пяти регионов, сообщается на сайте администрации областного центра.

Колокольная звонница Алексей Колчин © ИА REGNUM

Праздник колокольного искусства состоится 11 сентября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. Выступления участников будут проходить на колокольне собора и передвижных звонницах.

На фестивале выступят известные звонари из пяти регионов: Чувашии, Ульяновской, Самарской, Ярославской и Нижегородской области. Помимо этого, состоятся мастер-классы колокольного звона.

Отметим, что межрегиональный фестиваль колокольного искусства пройдёт в Ульяновске во второй раз. Впервые он состоялся в 2021 году и был посвящён 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и 373-летней годовщине основания Симбирска (Ульяновска).

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году День города Ульяновска будут отмечать три дня во всех районах столицы, основные массовые мероприятия пройдут 11 сентября и завершатся салютом.

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