Ульяновск, 5 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В День города в Ульяновске пройдёт межрегиональный фестиваль колокольного искусства имени святого благоверного князя Александра Невского. Его участниками станут звонари из пяти регионов, сообщается на сайте администрации областного центра.

Алексей Колчин ИА REGNUM Колокольная звонница

Праздник колокольного искусства состоится 11 сентября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. Выступления участников будут проходить на колокольне собора и передвижных звонницах.

На фестивале выступят известные звонари из пяти регионов: Чувашии, Ульяновской, Самарской, Ярославской и Нижегородской области. Помимо этого, состоятся мастер-классы колокольного звона.

Отметим, что межрегиональный фестиваль колокольного искусства пройдёт в Ульяновске во второй раз. Впервые он состоялся в 2021 году и был посвящён 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и 373-летней годовщине основания Симбирска (Ульяновска).

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году День города Ульяновска будут отмечать три дня во всех районах столицы, основные массовые мероприятия пройдут 11 сентября и завершатся салютом.