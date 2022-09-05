Москва, 5 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Введение обязательного требования вести аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» вряд ли станет новостью для сотрудников российских государственных органов, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова.

Martinsson Serg Соцсеть

«В случае с данным законопроектом можно говорить, что он лишь закрепляет уже давно сложившуюся практику и вряд ли окажет существенное воздействие на перестройку информационной работы госорганов, подведомственных организации и иных органов государственной власти.

Для многих государственных органов федерального уровня страницы в социальных сетях стали своего рода «Общественной приемной»: здесь уже давно практикуется политика сбора обратной связи, быстрого ответа на комментарии пользователей и даже консультирование по реализации тех или иных государственных программ.

Сотрудники PR-служб прикладывают немало усилий к тому, чтобы писать доступные тексты, разрабатывать инфографики, искать креативные подходы к оформлению публикаций, чтобы работа с информацией для граждан была действительно удобной и соответствовала привычному формату социальных сетей.

Чуть хуже обстоит дело на региональном уровне: здесь далеко не всегда ведением аккаунта занимаются профильные специалисты.

Как следствие, на страницах часто появляются неадаптированные материалы, сообщения пользователей остаются без ответа, да и сам формат страниц бывает выбран не самым удачным образом.

Впрочем, существует практика регулярного обучения государственных служащих базовым навыкам работы с социальными сетями как информационной площадкой, да и сами социальные сети стараются построить диалог с сотрудниками госорганов для повышения качества контента», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России обязало органы власти начать с 1 декабря 2022 года вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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