Сеул, , 13:57 — REGNUM Заместитель министерства обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль проведет встречу с японским коллегой Масами Ока на полях Сеульского оборонного диалога (SDD), который стартует 6 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

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Предполагается, что представители двух стран обсудят ряд вопросов, включая приглашение ВМС Южной Кореи на международный смотр флотилий и возобновление обмена разведданными.

Подобная встреча состоится впервые за последние шесть лет.

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Отметим, что в августе текущего года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о намерении улучшить отношения с Токио.