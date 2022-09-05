Москва, , 13:56 — REGNUM Европейский союз (ЕС) уже в скором времени могут захлестнуть масштабные акции протеста. Об этом 5 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Причиной недовольства населения стран ЕС станет рост цен на продукты питания и коммунальные услуги, который достиг на территории Евросоюза рекордных показателей.

«Запад идет в исторический и моральный тупик. Очевидно, что акции протеста будут нарастать — выйдут десятки миллионов людей. Это не российские агенты, это европейцы, которые хотят жить достойно и не хотят, чтобы за счет них поддерживалась киевская хунта», — сказал Коротченко.

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