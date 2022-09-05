Прага, , 13:55 — REGNUM Как считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Россия якобы не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газ без технологического участия в этом компаний стран Запада. Он высказал такое мнение 5 сентября в ходе своего выступления в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы евродипломатии, хотя доходы России, возможно, и выросли в результате западных санкций, такие меры не могут действовать немедленно.

«Россия продолжает использовать свои месторождения, но важно понимать, что они истощаются. Наши санкции очень действенны, они не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения. Месторождения в России есть, но она не сможет их разрабатывать без западных компаний и их технологического потенциала», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что единогласия в вопросе антироссийских санкций на Западе нет.