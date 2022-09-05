Москва, , 14:04 — REGNUM Власти Китая надеются, что страны Группы семи (G7) пересмотрят свою позицию по установлению ценового потолка для российской нефти. Об этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 5 сентября в ходе брифинга.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Она сообщила, что официальный Пекин выступает против решения о введении потолка цен. Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности.

«Мы надеемся, что соответствующие страны <…> предпримут конструктивные усилия, а не наоборот», — сказала Мао Нин.

Дипломат напомнила, что нефть относится к ключевым видам сырья. При нынешней международной конъюнктуре странам G7 следует «укреплять диалог и продвигать переговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, страны G7 по итогам встречи министров финансов 2 сентября в Берлине договорились установить предел для цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы от нефтяного экспорта. Российские власти заявили, что не будут продавать нефть странам, поддержавшим такое решение.

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