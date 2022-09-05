Петропавловск-Камчатский, , 13:54 — REGNUM Жить следует ради того, за что можно и умереть. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть такое выражение, и тому, кто мне об этом сказал, я обещал, что обязательно как-нибудь публично воспроизведу его вслух: жить надо ради того, за что можно умереть. Вот как это не покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но вот это то, ради чего стоит жить», — заявил Путин.