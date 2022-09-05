Донецк, , 13:54 — REGNUM В понедельник, 5 сентября, на Донбасс и в освобожденные территории отправился восемнадцатый добровольческий десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В его составе 65 человек: волонтеры будут оказывать помощь жителям Мариуполя, Волновахи, Мелитополя, Купянска, Изюма и Волчанска. Среди добровольцев есть ребята, которые уже выезжали на территории в числе первых отрядов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

«Сегодня восемнадцатый десант наших волонтеров, состоящий из 65 человек, отправился на Донбасс и в освобожденные территории. Они едут на смену своим товарищам, которые уже две недели ежедневно оказывают необходимую помощь местным жителям. Задач очень много: помощь врачам в больнице интенсивного лечения Мариуполя, раздача и адресная доставка гуманитарной помощи в прифронтовых зонах, работа в центрах помощи «Единой России», занятия с детьми в досуговых центрах и многое другое. Среди добровольцев много желающих остаться работать подольше, некоторые находятся на территориях с 30 марта. В составе восемнадцатого волонтерского отряда несколько человек, которые уже выезжали на территории в рамках волонтерской миссии. Люди едут повторно при первой возможности», — рассказал Иван Дзюбан.

Как ранее сообшало ИА REGNUM, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске. Всего через волонтерскую деятельность на Донбассе и в освобожденных территориях прошли более 1000 человек.