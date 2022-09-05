Пенза, 5 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. С 5 по 13 сентября местами в восточной части Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс). Ночью и утром 6–7 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до —2 °С. Приволжским управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

ИА REGNUM Осень

По данным ведомства, с севера в Пензенскую область в период с 6 по 9 сентября продолжит поступать арктический воздух. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями различной интенсивности. Температура воздуха по ночам опустится до +2…+8 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до —2 °С, днем потеплеет до +14 ˚С.

ИА REGNUM ранее передавало, предстоящая рабочая неделя в Удмуртии будет нетипично холодной для этого времени года из-за поступающего холодного арктического воздуха, температура будет на 5-6°С ниже климатической нормы.

Читайте также: Жителей Татарии предупредили о заморозках