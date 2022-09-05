В Прикамье предлагают компенсировать расходы на перевозки школьников
Пермь, 5 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Пермском крае предлагают компенсировать расходы муниципальных образований на школьные перевозки. Законопроект внесён на рассмотрение Законодательное собрание, сообщили 5 сентября в пресс-службе краевого парламента.
Предполагается компенсация при организации перевозки школьников между муниципальными образованиями. Оговаривается, что размер компенсации будет определяться исходя из фактических затрат на основании согласованного муниципалитетами норматива финансирования в расчёте на одного обучающегося.
Согласно пояснительной записке, в текущем учебном году такой подвоз был организован в Карагайском, Сивинском, Ильинском, Ординском, Кунгурском, Кочевском, Косинском и Суксунском округах. Расходы местных бюджетов на организацию перевозки составили 556,4 тыс. рублей.