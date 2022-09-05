Пермь, 5 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Пермском крае предлагают компенсировать расходы муниципальных образований на школьные перевозки. Законопроект внесён на рассмотрение Законодательное собрание, сообщили 5 сентября в пресс-службе краевого парламента.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Предполагается компенсация при организации перевозки школьников между муниципальными образованиями. Оговаривается, что размер компенсации будет определяться исходя из фактических затрат на основании согласованного муниципалитетами норматива финансирования в расчёте на одного обучающегося.

Согласно пояснительной записке, в текущем учебном году такой подвоз был организован в Карагайском, Сивинском, Ильинском, Ординском, Кунгурском, Кочевском, Косинском и Суксунском округах. Расходы местных бюджетов на организацию перевозки составили 556,4 тыс. рублей.