Челябинск, , 13:53 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова требует решить вопрос с бездомными собаками, которые живут на строительных площадках. Об этом пишут СМИ.

Собака Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

Поводом для реагирования стал инцидент в Советском районе. Там возле одной из стройплощадок стая собак напала на женщину. В результате гражданка получила травмы ноги.

Котова отметила, что этот случай нападения бродячих собак на людей далеко не единственный. И призвала руководство района разобраться в ситуации и решить уже вопрос о нахождении собак на строительных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, нападают на людей не только бездомные собаки, но и домашние. Несколько лет назад два таких пса насмерть загрызли девочку в Свердловской области.