Джакарта, 5 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что Индонезия — не только сосед, но и «братское государство», сообщает Kompas.

Kaluganews.ru В Индонезии

Глава филиппинского государства затронул вопрос дипломатических отношений между Филиппинами и Индонезией, которым исполняется 75 лет. Об этом было сообщено на пресс-конференции после двусторонней встречи с президентом Джоко Видодо и рядом министров в президентском дворце.

«Наша дискуссия началась с признания давних отношений, которые так долго существуют между Филиппинами и Индонезией. В следующие два года мы будем отмечать 75-летие дипломатических отношений. Мы считаем Индонезию не только соседом, который является только другом, но и братским государством», — заявил президент Филиппин.

Визит в Индонезию стал первой поездкой президента Фердинанда Маркоса за границу. Фердинанд Маркос-младший возглавил Филиппины 30 июня 2022 года. После Индонезии Фердинанд Маркос посетит Сингапур.