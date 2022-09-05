Владивосток, , 13:51 — REGNUM В Приморье в Дальнегорске семья чиновников организовала вывоз скальника со стихийно организованного карьера вблизи дач местных жителей, которым это не понравилось. Люди уже не первый год борются с незаконной добычей земельных ресурсов. Видео очередного конфликта дачников с добытчиками скальника опубликовал телеграм-канал Administration_dalnegorsk.

Франсуа Абел. Склонивший колена. 1856

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В прошлом году прикрыть добычу на стихийном карьере дачникам помогла прокуратура и Росприроднадзор. Местные жители очень удивились, когда за незаконной добычей скальника пришли чиновники — первый заместитель главы Дальнегорского городского округа Юлия Столярова и её супруг, который работает в ГАС «Выборы» избирательной комиссии Приморского края Павел Павлов.

«Столярова, заместитель Теребилова, сказала, что ей разрешил брать скальник конкретно Теребилов (прим. ред — Александр Теребилов глава Дальнегорского городского округа», — рассказала автор видео.

Как пояснила семья чиновников, им очень нужен скальник для строительства собственного дома. Мужчина ради бесплатного материала даже встал на колени перед дачниками.

«Я перед вами на коленях стою, давайте договоримся», — сказал Павлова.

При этом чиновники были готовы компенсировать дачникам причиненные неудобства.

Несмотря на конфликт большегрузные машины продолжили вывоз скальника. А вечером дачники обнаружили у калиток пакеты с коньяком и конфетами.

«Дачники, конечно, такую «взятку» не приняли. А дальнегорские чиновники видимо привыкли все «решать», а не жить по закону», — написали в телеграм-канале.

«Ой какой ужас. Позор. Кто в администрации работает. Один лучше другого», — прокомментировали подписчики канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова.