Баку, 5 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Сапёры обезвредили на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку, 67 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов. Об этом 5 сентября сообщил на брифинге председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Department of Defense Мина

«Обезврежено около 67 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Работы по обнаружению и обезвреживанию мин и НБП не прекращаются», — сказал глава ANAMA.

Сулейманов добавил, что сапёры очистили от опасных предметов более 50 тыс. гектаров. Он также заявил, что карты минных полей, переданные ранее армянской стороной в обмен на пленных, имеют «очень низкую» точность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года начались бои с ВС Азербайджана. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.