Канберра, , 13:51 — REGNUM Австралийский сенатор от партии Зеленых Джанет Райс отреагировала на индексацию социальных выплат в стране в контексте того, что правительство Лейбористов вынуждено идти на эту меру, чтобы избежать обеднения населения. Об этом 5 сентября написала газета The Guardian.

Австралийские доллары Bankiros.ru

«Объявленная сегодня индексация составляет менее 2 долларов в день для тех, кто ищет работу. Это даже не приближает соцвыплаты к черте бедности, не говоря уже о том, чтобы сделать их достаточными для жизни», — обрушилась на лейбористов сенатор Райс.

По ее словам, Лейбористы индексируют соцвыплаты на той же неделе, когда ожидается, что Резервный банк Австралии снова повысит ключевую ставку в стране, что еще больше повысит стоимость жизни и еще дальше отодвинет доступность продуктов питания, лекарств и арендной платы за пределы досягаемости.

«А в это же время Лейбористы настаивают на том, что им нужно потратить 244 миллиарда долларов на снижение налогов для миллиардеров и сверхбогатых. Это позволит людям, зарабатывающим более 200 тысяч долларов, получать дополнительные 24 доллара в день», — добавила сенатор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии проиндексируют соцвыплаты для пяти миллионов человек