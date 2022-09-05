Канберра, 5 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Австралийский сенатор от партии Зеленых Джанет Райс отреагировала на индексацию социальных выплат в стране в контексте того, что правительство Лейбористов вынуждено идти на эту меру, чтобы избежать обеднения населения. Об этом 5 сентября написала газета TheGuardian.

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Австралийские доллары

«Объявленная сегодня индексация составляет менее 2 долларов в день для тех, кто ищет работу. Это даже не приближает соцвыплаты к черте бедности, не говоря уже о том, чтобы сделать их достаточными для жизни», обрушилась на лейбористов сенатор Райс.

По ее словам, Лейбористы индексируют соцвыплаты на той же неделе, когда ожидается, что Резервный банк Австралии снова повысит ключевую ставку в стране, что еще больше повысит стоимость жизни и еще дальше отодвинет доступность продуктов питания, лекарств и арендной платы за пределы досягаемости.

«А в это же время Лейбористы настаивают на том, что им нужно потратить 244 миллиарда долларов на снижение налогов для миллиардеров и сверхбогатых. Это позволит людям, зарабатывающим более 200 тысяч долларов, получать дополнительные 24 доллара в день», добавила сенатор.