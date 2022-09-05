Москва, 5 сентября 2022, 13:48 — REGNUM США глубоко все равно, что происходит на территории Европы, потому что Европа такой же враг для США, как Россия или Китай, и чем сильнее Европа пострадает в ходе текущего конфликта, тем лучше для США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
По его словам, в этой «евроатлантической солидарности» все разбито на группы. Поляки традиционно и остро ненавидят Германию, в связи с чем они склоняются к англичанам. Самим англичанам, чем хуже ситуация на континенте, тем лучше. Ничего хуже, чем объединение российского пространства и сырья с Европой и ее индустриальными возможностями для США быть не может. А именно такой проект обсуждался в Советском Союзе еще в 70-е годы в лице главы КГБ и будущего генсека Юрия Андропова, а также людей его уровня.
Но этого не случилось в начале 90-х годов после распада Советского Союза, и именно потому, что ничего так американцы не боятся, как этого. Поэтому весь план «Даешь Европу», который разворачивался руководством прежде всего элитами КГБ с 70-х годов, был провален изначально, потому что американцы этому не позволят случиться никогда, а Европа не суверенна.