Усть-Канский район, Алтай, 5 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Следователи в Республике Алтай организовали проверку по факту пожара в средней школе села Мендур-Соккон Усть-Канского района. Об этом корреспонденту сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в школе на Алтае

Возгорание в деревянном двухэтажном здании произошло днём в воскресенье, 4 сентября. К моменту прибытия пожарных его площадь достигала 1170 кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось к 9 утра 5 сентября. Погибших и пострадавших нет.

Как выяснили сотрудники СКР, в тот день в школьном спортзале рабочие ремонтировали трубы отопления.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за допущения работниками образовательной организации нарушений правил безопасности проведения сварочных работ, осторожного обращения с потенциальным источником возгорания при их проведении», — отметили в ведомстве.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Процессуальное решение будет принято по её итогам.

Как сообщало ИА REGNUM, расстояние от школы до ближайшего пожарного подразделения составляло 21 км. В ликвидации огня было задействовано 56 человек и 14 единиц техники.