Калуга, 5 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Государственного Совета, посвященном развитию туризма в Российской Федерации, сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор Владислав Шапша принял участие в в семинаре-совещании по развитию туризма в Российской Федерации

VII Восточный экономический форум — 2022 проходит 5–8 сентября во Владивостоке. Экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Главная тема встречи 2022 года — «На пути к многополярному миру». Отечественным и зарубежным политикам и предпринимателям, экспертам и общественным деятелям предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия. В рамках форума планируется заключить коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей.