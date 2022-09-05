Вашингтон, 5 сентября 2022, 13:47 — REGNUM Несмотря на первоначальную осторожность, администрация президента США Джо Байдена теперь готова поставлять киевскому режиму более мощное оружие, уже не опасаясь ответных шагов России, пишет 3 сентября американское издание The Hill.
По словам обозревателя издания Эллен Митчелл, отношение Вашингтона изменилось после того, как Россия не осуществила своих прежних угроз.
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Когда 24 февраля Россия начала свою спецоперацию, президент Владимир Путин ясно дал понять, что любая западная страна, которая поставляет бывшей УССР определенные виды оружия, в том числе самолеты и системы противоракетной обороны, может рассматриваться как сторона конфликта.
Хотя Соединенные Штаты быстро пришли на помощь бывшей УССР, влив в страну оружия на сумму более $10 млрд за последние шесть месяцев, Вашингтон, похоже, в первые дни конфликта действовал осторожно.
В частности, администрация сопротивлялась призывам Киева поставить стране истребители — отклонив высказанный в начале марта план, который предусматривал передачу истребителей МиГ-29 из Польши Киеву — из-за опасений, что это приведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Администрация вела осторожно и в части риторики. По имеющейся информации, в апреле президент Байден сказал министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы они смягчили его после того, как глава Пентагона заявил, что США хотят ослабить Россию.
С наступлением августа наблюдалась уже другая ситуация: представители министерства обороны заявили, что Соединенные Штаты впервые отправят киевскому режиму разведывательные беспилотники ScanEagle, тяжелобронированные противоминные машины MaxxPro и управляемые противотанковые ракетные комплексы TOW, а также различные новые боеприпасы и боеприпасы. Чуть ранее администрация также сообщила, что отправила в бывшую УССР высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88.