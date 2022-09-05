Луганск, 5 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. До 55 военнослужащих ВСУ уничтожены за минувшие сутки в результате наступления сил Луганской Народной Республики. Об этом сообщает 5 сентября Народная милиция ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

В ведомстве отметили, что подразделения Народной милиции активно наступают на противника, ВСУ несут большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 55 человек личного состава, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники», — говорится в сообщении в телеграм-канале НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в ЛНР заявляли об уничтожении до 40 военнослужащих ВСУ, двух бронетранспортёров и четырёх единиц спецтехники.

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