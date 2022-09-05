Чебоксары, 5 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии подала в суд на администрацию Ядринского района из-за дополнительного соглашения к контракту по капремонту школы. Ведомство требует признать допсоглашение недействительным и вернуть более 2 млн рублей аванса. Разбирательства назначены на 20 сентября. Данная информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

С иском в суд вышла республиканская прокуратура, ответчиками заявлены Ядринская районная администрация и местная строительная компания. Речь идёт о капитальном ремонте кровли и фасада средней школы имени А. П. Айдака в деревне Верхние Ачаки Ядринского района.

Надзорное ведомство просит суд признать недействительным дополнительное соглашение к контракту от 19 апреля 2022 года, которое заключено между администрацией и строительной фирмой 4 мая 2022 года. В прокуратуре считают, что дополнительное соглашение заключено «неправомерно, с грубым нарушением» требований федерального закона № 44-ФЗ.

«В нарушение требований вышеназванного законодательства заказчик и подрядчик, сославшись на ч. 1 постановления правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680, 04.05.2022 заключили дополнительное соглашение к контракту, изменив при этом его существенные условия, а именно: в условия оплаты работ по контракту внесены изменения в части установления авансирования работ. Кроме того, дополнительным соглашением к контракту внесены изменения в график производства работ по объекту», — отмечается в документе.

Прокуратура просит суд возложить на строительную компанию обязанность возвратить аванс в размере 2 079 216 рублей, оплаченный Ядринской районной администрацией.

Дело назначено к судебному разбирательству на 20 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в Ядринском районе Чувашии прокуратура выдала предостережение подрядчикам капремонта трёх образовательных учреждений.